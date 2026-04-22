Петросян — о номере в образе Жасмин: не ожидала, что тренеры так быстро прислушаются

Трёхкратная чемпионка России и участница Олимпиады-2026 фигуристка Аделия Петросян рассказала о номере на шоу «Чемпионы на льду» в образе Жасмин.

«Даже не ожидала, что тренеры так быстро ко мне прислушаются. Образ Эсмеральды больше для соревнований, а Жасмин – именно такой показательный номер», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На Олимпийских играх в Италии Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании.

Ранее Петросян признавалась, что, помимо Жасмин, планирует выступить на льду в образе Эсмеральды — главной героини романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».