Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова считает, что не нужно упрощать программы в фигурном катании

Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) высказалась об изменениях в правила фигурного катания, отметив, что не считает упрощение программ хорошим решением.

«Да и не то чтобы мне обидно. Я буду выступать по тем правилам, которые будут. Единственное, конечно, я считаю, что упрощать программу не надо, потому что это всё-таки спорт. Для меня он остаётся всегда спортом.

Понятно, что в фигурном катании есть искусство, но для меня всегда он останется именно олимпийским видом спорта», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android