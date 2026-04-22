Трусова считает, что не нужно упрощать программы в фигурном катании

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) высказалась об изменениях в правила фигурного катания, отметив, что не считает упрощение программ хорошим решением.

«Да и не то чтобы мне обидно. Я буду выступать по тем правилам, которые будут. Единственное, конечно, я считаю, что упрощать программу не надо, потому что это всё-таки спорт. Для меня он остаётся всегда спортом.

Понятно, что в фигурном катании есть искусство, но для меня всегда он останется именно олимпийским видом спорта», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.