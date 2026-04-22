Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян ответила на вопросы о планах на следующий сезон

Аделия Петросян ответила на вопросы о планах на следующий сезон
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России и участница Олимпиады-2026 фигуристка Аделия Петросян рассказала, что в межсезонье поедет на море и уделит большое время сну.

«Планы на межсезонье – поеду на море, буду много спать. В основном жду море.

Какие планы на следующий сезон? Пока не думала. Хочу сначала войти в сезон и посмотреть, как будет», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На Олимпийских играх в Италии, прошедших в феврале 2026 года, Петросян заняла шестое место в одиночном женском катании. Для 18-летней спортсменки это первые подобные соревнования, она уже выразила надежду поучаствовать на Олимпийских играх в 2030 году.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android