Аделия Петросян ответила на вопросы о планах на следующий сезон

Трёхкратная чемпионка России и участница Олимпиады-2026 фигуристка Аделия Петросян рассказала, что в межсезонье поедет на море и уделит большое время сну.

«Планы на межсезонье – поеду на море, буду много спать. В основном жду море.

Какие планы на следующий сезон? Пока не думала. Хочу сначала войти в сезон и посмотреть, как будет», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На Олимпийских играх в Италии, прошедших в феврале 2026 года, Петросян заняла шестое место в одиночном женском катании. Для 18-летней спортсменки это первые подобные соревнования, она уже выразила надежду поучаствовать на Олимпийских играх в 2030 году.