Петросян рассказала, вспоминает ли Олимпиаду во время прокатов под Майкла Джексона

Российская фигуристка Аделия Петросян призналась, что вспоминает Олимпийские игры 2026 года, когда выступает в стилистике Майкла Джексона.

«Изменилась поддержка зала, очень сильно поддерживают, когда я выхожу, когда видят костюм Майкла Джексона. Каждый раз какие-то есть моменты, когда вспоминаю, как это было на Олимпиаде, хочется так же хорошо её скатать», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на Олимпийских играх. На спортсменке был костюм в стилистике «Короля поп-музыки», а выступала она под микс песен Джексона — Earth Song, Billie Jean и They Don’t Care About Us.