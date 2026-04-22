Петросян рассказала, вспоминает ли Олимпиаду во время прокатов под Майкла Джексона

Петросян рассказала, вспоминает ли Олимпиаду во время прокатов под Майкла Джексона
Российская фигуристка Аделия Петросян призналась, что вспоминает Олимпийские игры 2026 года, когда выступает в стилистике Майкла Джексона.

«Изменилась поддержка зала, очень сильно поддерживают, когда я выхожу, когда видят костюм Майкла Джексона. Каждый раз какие-то есть моменты, когда вспоминаю, как это было на Олимпиаде, хочется так же хорошо её скатать», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на Олимпийских играх. На спортсменке был костюм в стилистике «Короля поп-музыки», а выступала она под микс песен Джексона — Earth Song, Billie Jean и They Don’t Care About Us.

