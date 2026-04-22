Петросян ответила, с кем подружилась за время гастролей с шоу Тутберидзе

Участница Олимпийских игр российская фигуристка Аделия Петросян призналась, что во время участия в шоу «Чемпионы на льду» подружилась со всеми ребятами-участниками.

«С кем сдружилась за время гастролей? Со всеми ребятами хорошо общаемся, с Морисом [Квителашвили], со взрослыми девочками-парницами», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Петросян на Олимпийских играх в Италии заняла шестое место в женском одиночном катании, победительницей соревнований стала американка Алиса Лью. Петросян также является трёхкратной чемпионкой России и трёхкратной победительницей финала Гран-при России.