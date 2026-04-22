Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Загитова призналась, что испытала чувство ностальгии от программы «Клеопатра»

Комментарии

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова поделилась эмоциями от проката в роли Клеопатры в весеннем туре шоу Team Tutberidze — «Чемпионы на льду».

«Конечно, ностальгия — это такой номер в копилочку, наверное, моих самых любимых. И, как сказала Саша Бойкова: «Всё новое — хорошо забытое старое». Поэтому решили ещё раз показать болельщикам и, в принципе, получили хороший отклик», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Впервые в образе Клеопатры российская фигуристка выступила осенью 2019 года в произвольной программе. В декабре того же года Загитова приостановила карьеру, после чего так и не вернулась к соревнованиям.

Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android