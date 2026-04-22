Загитова призналась, что испытала чувство ностальгии от программы «Клеопатра»

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова поделилась эмоциями от проката в роли Клеопатры в весеннем туре шоу Team Tutberidze — «Чемпионы на льду».

«Конечно, ностальгия — это такой номер в копилочку, наверное, моих самых любимых. И, как сказала Саша Бойкова: «Всё новое — хорошо забытое старое». Поэтому решили ещё раз показать болельщикам и, в принципе, получили хороший отклик», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Впервые в образе Клеопатры российская фигуристка выступила осенью 2019 года в произвольной программе. В декабре того же года Загитова приостановила карьеру, после чего так и не вернулась к соревнованиям.