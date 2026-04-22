«Не буду ничего делать, не получается». Загитова — о тренировках к шоу Тутберидзе

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова поделилась эмоциями от участия в весеннем туре шоу Team Tutberidze — «Чемпионы на льду».

«Ходили, как обычно, весело, — без шуток никуда. Все валялись там, и я говорила: «Всё, я не буду ничего делать, у меня не получается». Конечно, я вставала и делала, но обычный рабочий процесс, как у всех», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

На шоу Загитова выступила в образе Клеопатры. Впервые в образе Клеопатры российская фигуристка выступила осенью 2019 года в произвольной программе. В декабре того же года Загитова приостановила карьеру, после чего так и не вернулась к соревнованиям.