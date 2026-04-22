Глейхенгауз рассказал, почему Петросян и Гуменник катаются под «Нас бьют — мы летаем»

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе, рассказал о постановке совместного номера Петра Гуменника и Аделии Петросян на шоу «Чемпионы на льду». Фигуристы катаются под композицию «Нас бьют — мы летаем» в исполнении Наргиз.

«Идея пришла благодаря тому, что случайно раздули историю на Олимпиаде. Там, конечно, никакого номера не планировалось, я так понимаю, что всё это пошло от одного интервью, где Аделия сказала про то, что хотела бы, чтобы Петя выступил с ней на показательных. В итоге из этого сделали какие-то отказы от ISU, чего не было абсолютно, но на фоне этого я подумал, что можно сделать номер и порадовать зрителей в России. Сразу как приехали, мы посоветовались с Этери Георгиевной. Музыку такую выбрали, потому что, мне кажется, слова очень подходят к той ситуации, в которой они находятся. Они тоже это прочувствовали», – передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.