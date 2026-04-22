«Это поражает». Глейхенгауз — о четверных Трусовой после родов

Комментарии

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе, восхитился прокатами фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) на шоу «Чемпионы на льду».

«Саша сразу сказала, что она в одном из номеров хочет прыгать четверной лутц, поэтому первый номер ставили с акцентом на четверной. Были и удачные, и неудачные попытки, всегда самое сложное – сделать в номере, в акцент, с волнением. Но то количество попыток, которые она делает и продолжает делать – это поражает. На каждом батле она прыгает лутц и чаще всего аксель. Так никто не делал», – передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трусова стала мамой в августе 2025 года, отец — российский фигурист Макар Игнатов. В 2026 году Трусова вернулась к активным прокатам.

