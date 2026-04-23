Медведева села на шпагат в свадебном платье, Петросян и Гуменник выступили вместе. Фото

22 апреля в Москве состоялось ледовое шоу Этери Тутберидзе, в котором приняли участие как действующие, так и завершившие карьеру фигуристы.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вышла на лёд в образе Клеопатры, а Евгения Медведева исполнила яркий номер в свадебном платье. Аделия Петросян и Пётр Гуменник, представлявшие Россию на Олимпиаде в Милане, выступили дуэтом под песню «Нас бьют — мы летаем».

«Музыку такую выбрали, потому что, мне кажется, слова очень подходят к той ситуации, в которой они находятся. Они тоже это прочувствовали», — рассказал хореограф Даниил Глейхенгауз.

Лучшие фото с ледового шоу Этери Тутберидзе — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.