Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Медведева села на шпагат в свадебном платье, Петросян и Гуменник выступили вместе. Фото

Евгения Медведева
Комментарии

22 апреля в Москве состоялось ледовое шоу Этери Тутберидзе, в котором приняли участие как действующие, так и завершившие карьеру фигуристы.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вышла на лёд в образе Клеопатры, а Евгения Медведева исполнила яркий номер в свадебном платье. Аделия Петросян и Пётр Гуменник, представлявшие Россию на Олимпиаде в Милане, выступили дуэтом под песню «Нас бьют — мы летаем».

«Музыку такую выбрали, потому что, мне кажется, слова очень подходят к той ситуации, в которой они находятся. Они тоже это прочувствовали», — рассказал хореограф Даниил Глейхенгауз.

Лучшие фото с ледового шоу Этери Тутберидзе — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android