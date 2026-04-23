Глейхенгауз объяснил, почему Семененко не катал «Гладиатора» на шоу Тутберидзе

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе, объяснил, почему Евгений Семененко не откатал свой номер «Гладиатора» из произвольной программы на шоу «Чемпионы на льду».

«Это произвольная программа, которая идёт четыре минуты, а мы всегда произвольные программы немного урезаем, делаем их короче. С Женей у нас не было возможности встретиться, обрезать музыку, переставить чуть-чуть хореографию. Не стали гонять парня катать целиком произвольный прокат. Тем более у него классная короткая программа, её и взяли», – передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.