Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Глейхенгауз объяснил, почему Семененко не катал «Гладиатора» на шоу Тутберидзе

Комментарии

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе, объяснил, почему Евгений Семененко не откатал свой номер «Гладиатора» из произвольной программы на шоу «Чемпионы на льду».

«Это произвольная программа, которая идёт четыре минуты, а мы всегда произвольные программы немного урезаем, делаем их короче. С Женей у нас не было возможности встретиться, обрезать музыку, переставить чуть-чуть хореографию. Не стали гонять парня катать целиком произвольный прокат. Тем более у него классная короткая программа, её и взяли», – передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android