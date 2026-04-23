Эмбер Гленн ответила на вопрос о продолжении карьеры

Олимпийская чемпионка в командном турнире (2026), трёхкратная чемпионка США фигуристка Эмбер Гленн рассказала, планирует ли она продолжать свою спортивную карьеру.

– Ты уже решила, будешь ли принимать участие в соревнованиях в следующем сезоне?

– Часто думаю об этом, но тяжело принять решение, потому что всё еще словно в прошедшем сезоне, так как постоянно выступаю с этими программами. Окончательное решение приму летом, но точно уверена, что не закончила с фигурным катанием.

– Почему так думаешь?

– Обожаю его. До тех пор пока моё тело будет здорово в физическом и психологическом плане, не хочу останавливаться, – сказала Гленн в интервью NBC Sports.