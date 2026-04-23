Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова — о Малинине: по-человечески было обидно за Илью

Александра Трусова — о Малинине: по-человечески было обидно за Илью
Комментарии

Призёр Олимпийских игр — 2022, фигуристка Александра Трусова подбодрила американского спортсмена Илью Малинина после его неудачного выступления на Играх 2026 года в Милане.

– Мы не связываемся. Я после Олимпиады писала – так, просто сообщение. Но в целом мы не переписываемся.

– А что написала?
– Ну… Это личная переписка. Не буду озвучивать. Ну так, поддержала.

– А после чемпионата мира?
– Нет, я не то что постоянно пишу. Просто там по-человечески было обидно за Илью – и я написала, – приводит слова Трусовой Okko.

Илья Малинин потерпел неудачу в произвольной программе на Олимпиаде-2026 в Милане, несмотря на лидерство после короткой программы. В короткой программе он набрал 108,16 балла, чисто исполнив сложный набор элементов: четверной флип, тройной аксель и каскад из четверного лутца с тройным тулупом. Однако в произвольной программе фигурист допустил ряд грубых ошибок, что привело к итоговому восьмому месту (264,49).

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android