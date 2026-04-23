Леонова — о Валиевой и Трусовой в новом сезоне: мы увидим много ультра-си

Серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова заявила, что главные ожидания от следующего сезона связаны с возвращением в спорт российских фигуристок Александры Игнатовой (Трусовой) и Камилы Валиевой.

— Какие главные ожидания от следующего сезона?

— Ожидания от следующего сезона, естественно, это Валиева и Игнатова, их выход на соревнования. Будет очень интересно, потому что они уже показали какую-то нереальную готовность на прыжковом чемпионате, Валиева выступила с короткой программой на командном турнире. Будет что-то интересное, наконец-то мы увидим ультра-си, увидим их много, чего все так ждали. Это здорово, круто и добавит интерес к нашей фигурнокатательной семье, — приводит слова Леоновой «Матч ТВ».

Александра Трусова временно приостановила карьеру после сезона-2022/2023, а в августе 2025 года родила сына — теперь она возвращается в спорт под руководством Этери Тутберидзе. Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из‑за нарушения антидопинговых правил, а после завершения срока отстранения (в конце 2025‑го) возобновила тренировки и объявила о возвращении в большой спорт.