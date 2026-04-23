Каори Сакамото: на двух предыдущих Олимпиадах меня увозили в больницу

Олимпийский призёр и шестикратная чемпионка Японии Каори Сакамото после успешной карьеры планирует заняться тренерской работой и передать накопленный опыт, связанный с питанием.

«На двух предыдущих Олимпиадах меня увозили в больницу на скорой из-за гастроэнтерита. Я смогла сохранить здоровье и упорно тренироваться каждый день. Меня спасло изменение рациона. Не стоит отказываться от еды. Если хорошо питаться, набираться сил и правильно тренироваться, обмен веществ ускорится, а тренировки станут гораздо эффективнее. Я надеюсь поделиться своим опытом с будущим поколением», — приводит слова Сакамото FS Gossips.