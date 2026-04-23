Камила Валиева и хоккеист Никита Нестеров разорвали отношения — источник

Чемпионка мира – 2020 среди юниоров 19-летняя российская фигуристка Камила Валиева и 33-летний защитник хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров разорвали романтические отношения, сообщает телеграм-канал Mash на спорте.

По информации источника, расставание произошло после крупной ссоры. Нестеров комментировать данную новость отказался.

Отметим, что ни Валиева, ни Нестеров официально свой роман не подтверждали. Камилу неоднократно замечали на матчах ЦСКА якобы в куртке с фамилией «Нестеров», также спортсмены были замечены на совместном фото, которое опубликовала из Венеции Ольга Галиева, жена бывшего нападающего ЦСКА Станислава Галиева.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях после завершения срока допинг-дисквалификации.

Материалы по теме
Камила Валиева вернулась после дисквалификации! Как фигуристка жила во время бана?
Камила Валиева вернулась после дисквалификации! Как фигуристка жила во время бана?
