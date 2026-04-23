Алина Загитова отреагировала на вручение Умару Кремлёву ордена Дружбы

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала поздравительное сообщение в адрес главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлёва.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Кремлёва орденом Дружбы за «вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии потенциала России».

«Поздравляю Умара Кремлёва, собственника РОЛЬФ, с высокой государственной наградой – орденом Дружбы», – написала Загитова на своей странице в соцсети.

Фото: соцсети Алины Загитовой

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).