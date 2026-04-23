Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова отреагировала на вручение Умару Кремлёву ордена Дружбы

Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала поздравительное сообщение в адрес главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлёва.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Кремлёва орденом Дружбы за «вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии потенциала России».

«Поздравляю Умара Кремлёва, собственника РОЛЬФ, с высокой государственной наградой – орденом Дружбы», – написала Загитова на своей странице в соцсети.

Фото: соцсети Алины Загитовой

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Материалы по теме
Владимир Путин наградил государственным орденом президента IBA Умара Кремлёва
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android