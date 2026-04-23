«Я бы очень хотела поехать». Алиса Лью — об Олимпиаде-2030

Двукратная чемпионка Олимпиады-2026, чемпионка мира 2025 года 20-летняя американская фигуристка Алиса Лью призналась, что хотела бы принять участие в Олимпиаде-2030 в Париже, однако гарантировать подобную возможность по объективным причинам не может.

– Вопрос насчёт следующей Олимпиады… Я знаю, она ещё нескоро.

– Да. Знаю. За четыре года может произойти столько всего.

– Ты думаешь об этом?

– Не знаю. Я бы очень хотела поехать, потому что это действительно самая большая сцена в мире. А какой артист не захочет выступить на самой большой сцене? Но это так далеко. Честно, не знаю. К тому же здесь не всё зависит от моего желания. Меня должны отобрать в сборную, так что кто знает, смогу ли я поддерживать форму на таком уровне ещё четыре года, — приводит слова Лью Interview Magazine.