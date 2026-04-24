«Продолжаю двигаться вперёд». Горбачёва раскрыла подробности своей реабилитации в Германии

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва рассказала, как проходит её реабилитация после операции на колене в Германии, которую она перенесла в начале января.

«Реабилитация — это не только про упражнения, но и про понимание своего тела. Сейчас прохожу тестирование в клинике Proreha в Германии. С помощью EMG мы отслеживаем, как восстанавливаются мышцы после операции, и это даёт очень наглядную картину прогресса. Видно, где уже есть хорошие результаты, а где ещё нужно добавить работы. На основе этих данных доктор корректирует программу — всё чётко, индивидуально и с фокусом на результат.

Фото: из личного архива Алины Горбачёвой

Очень ценно работать в таком подходе, когда каждый шаг обоснован. Спасибо Martin Witkowski за профессионализм и поддержку, и всей команде Proreha за атмосферу и внимательность. Продолжаю двигаться вперёд», — написала Горбачёва в своём телеграм-канале.

