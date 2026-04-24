«Бьёмся за каждого». Дегтярёв — о шансах фигуристов на международные старты

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв позитивно оценил перспективы российских фигуристов попасть на международные турниры в следующем сезоне.
«Шансы есть всегда. Бьёмся за каждого спортсмена», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».
В настоящий момент российские фигуристы и конькобежцы не допускаются к участию в международных соревнованиях. Единственное исключение касается ограниченного числа спортсменов, которые выступили на Олимпиаде‑2026. 11 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям отменить ограничения на участие атлетов из России и Беларуси в соревнованиях среди юниоров.