Фигурист Грицаенко: мне легче кататься, когда не находишься в отношениях с партнёршей

Чемпионы России по прыжкам 2024 года Елизавета Осокина и Артём Грицаенко подтвердили, что завершили личные отношения, но продолжат выступать в спортивном дуэте.


— Насколько отличается работа, когда вы пара в жизни и когда пара только на льду?
Артём: Возможно, это по-другому ощущается морально. Но на тренировках в идеале это сказываться не должно. Но мы все люди, всякое может быть.
Лиза: Как ни старайся разделить работу и жизнь, всё равно в какие-то моменты одно накладывается на другое.
Артём: В каком-то смысле сейчас даже стало проще. Мне легче кататься, когда не находишься в отношениях с партнёршей. Хотя у кого-то получается совмещать, даже в нашей группе. У нас не получилось. Ничего страшного.
Лиза: Кто-то выдерживает, кто-то — нет. Сейчас у нас упор только на работу в спорте, — приводит слова Осокиной и Грицаенко Sport24.

