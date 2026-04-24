Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристы Осокина и Грицаенко: цель — поехать на Олимпиаду

Комментарии

Чемпионы России по прыжкам — 2024 Елизавета Осокина и Артём Грицаенко поделились своими спортивными мечтами и рассказали, как переживают период отстранения от международных стартов.

— Есть ли у вас мечта, связанная с фигурным катанием?
Артём: Есть цель — выступить наконец на международных турнирах. Уже столько лет ждём! И, конечно, поехать на Олимпиаду. Как и у большинства спортсменов. Конечно, отстранение тяжело нам даётся.

Всё это время мы говорили себе: «Пока не займём хорошие места на чемпионате России, что нам делать на международке?» Сейчас так уже не работает, уже хочется показывать себя и там, и там.

Как оно бывает? Тренируешься, выступаешь дома. А потом выезжаешь за рубеж — там у людей другая подготовка, другой менталитет. Как разминаться с ними, кататься, выступать? Это тоже моральная тренировка. Хочется поскорее это ощутить, эту борьбу с миром.

Лиза: Да, на международных соревнованиях другая атмосфера, другой уровень. В России потрясающая организация турниров, но хочется почувствовать то, что происходит там, — приводит слова Осокиной и Грицаенко Sport24.

Материалы по теме
Артём Грицаенко опроверг слухи о распаде его с Осокиной спортивной пары
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android