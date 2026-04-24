Ирина Роднина — о конфликте с Жириновским: ждать извинений было смешно

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась воспоминаниями о конфликте с политиком Владимиром Жириновским в 2015 году. Тогда на заседании Госдумы лидер ЛДПР назвал спортсменку бессовестной фигуристкой.

— О Жириновском у меня остались очень разные воспоминания. Я знала его молодым человеком, который работал в Советском комитете защиты мира. Тогда он ещё был с кудрявыми волосами. А потом уже Жириновский вырос в такую личность, которая будоражила всех.

— Если вспомнить ту ситуацию на заседании Госдумы, когда он назвал вас бессовестной фигуристкой, насколько обидно это было?

— Жириновский тогда одно забыл сказать: что я, может, и бессовестная, но великая фигуристка. Может, поэтому мы с ним не сошлись во мнениях.

— Как вы в тот момент воспринимали эту ситуацию?

— Никак не отреагировала. Все знают буйный характер Жириновского, его несдержанность и отношение к женщинам. И что, на это реагировать, уподобляясь ему? У меня нервы крепкие. Единственное — он тогда не сказал, что я великая.

— Жириновский извинился потом лично перед вами? Всё-таки публичных извинений, которых тогда требовали, не было.

— Зачем? Он перед кем-то извинялся разве? Спорт во мне воспитал реальную оценку происходящего и возможностей. Реально ждать от такого неврастеника извинений, конечно, было смешно.

— А нужны вам были извинения от него?

— Не нужны. Воспринимала это абсолютно несерьёзно, — приводит слова Родниной Sport24.