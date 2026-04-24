Александр Галлямов поздравил Анастасию Мишину с днём рождения

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине, чемпион мира и Европы по фигурному катанию Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, опубликовал у себя на странице в соцсети поздравление партнёрши с днём рождения.

24 апреля Анастасии Мишиной исполнилось 25 лет.

«С днём рождения!» — написал Галлямов под совместным с фигуристкой фото, отметив аккаунт Анастасии.

В минувшем сезоне Мишина и Галлямов стали победителями чемпионата России по прыжкам. На главных стартах сезона — этапах Гран-при России, чемпионате страны и финале Гран-при — фигуристы выигрывали серебряные медали.