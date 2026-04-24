«Не люблю враньё». Сын Плющенко от первого брака объяснил, почему дал интервью об отце

«Не люблю враньё». Сын Плющенко от первого брака объяснил, почему дал интервью об отце
Егор Ермак, сын двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказал, почему решился на интервью об отце.

— Ни ты, ни твоя мама никогда не давали интервью. Почему ты решился сейчас?
— Устал читать, видеть, как оскорбляют мою семью. Не люблю враньё. Кем бы человек ни был, мы все одинаковые, ходим под богом. Просто устал, хочу поставить точку, чтобы в дальнейшем не было никаких видео, статей, что моя мама запрещала видеться и прочее. Это всё ложь. Решил выйти и сказать как есть. Надеюсь, в дальнейшем от Жени и Яны не будет никаких статей. Устал от того, что меня караулят у дома журналисты, приходят в университет. Мне это не надо, живу спокойной жизнью, меня всё устраивает. Всегда есть к чему стремиться, параллельно слушать грязь про себя и семью, когда мне показывают ребята в универе, косо смотрят на меня, — мне этого не надо. Я такой, какой есть. Надеюсь, это всё закончится, будет точка. Если нет, мне есть что сказать ещё и показать этот конверт. Если в дальнейшем будет грязь в адрес моей семьи, придётся открыть конверт, — сказал Ермак в интервью на YouTube-канале «Как есть. Денис Пархоменко».

Материалы по теме
Сын Плющенко объяснил, почему носит фамилию матери, а не отца
Комментарии
