«Не люблю враньё». Сын Плющенко от первого брака объяснил, почему дал интервью об отце

Егор Ермак, сын двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказал, почему решился на интервью об отце.

— Ни ты, ни твоя мама никогда не давали интервью. Почему ты решился сейчас?

— Устал читать, видеть, как оскорбляют мою семью. Не люблю враньё. Кем бы человек ни был, мы все одинаковые, ходим под богом. Просто устал, хочу поставить точку, чтобы в дальнейшем не было никаких видео, статей, что моя мама запрещала видеться и прочее. Это всё ложь. Решил выйти и сказать как есть. Надеюсь, в дальнейшем от Жени и Яны не будет никаких статей. Устал от того, что меня караулят у дома журналисты, приходят в университет. Мне это не надо, живу спокойной жизнью, меня всё устраивает. Всегда есть к чему стремиться, параллельно слушать грязь про себя и семью, когда мне показывают ребята в универе, косо смотрят на меня, — мне этого не надо. Я такой, какой есть. Надеюсь, это всё закончится, будет точка. Если нет, мне есть что сказать ещё и показать этот конверт. Если в дальнейшем будет грязь в адрес моей семьи, придётся открыть конверт, — сказал Ермак в интервью на YouTube-канале «Как есть. Денис Пархоменко».