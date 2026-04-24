«Насчёт звонка — чистейший вымысел». Ковтун — о своём неучастии в Олимпиаде в Сочи

Двукратный серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Максим Ковтун высказался о ситуации, связанной с его неучастием в Олимпиаде-2014.

Ковтун выиграл предолимпийский чемпионат России и должен был стать участником Игр, однако позднее занял на чемпионате Европы пятое место. Вместо него на Олимпиаду был отправлен Евгений Плющенко, который в европейском первенстве того сезона не участвовал. Плющенко выступил на Играх в командном турнире, но снялся с личного. Позднее появилась информация, что Ковтун мог стать его заменой, но с ним не смогли связаться.

– Мне этой темы бояться нечего. Истина одна, она единственная, и она за мной. Поэтому мне скрывать нечего. Насчёт звонка, что мне не дозвонились… Мало того, что это просто сумасшедший бред, так это чистейший вымысел. Это в принципе даже физически невозможно.

Я на катке, который сейчас развалился (каток школы ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»), нахожусь круглые сутки. Bosco чемодан мне уже выдан, собран на Олимпийские игры. Тренируюсь целый день – там у меня Елена Германовна Водорезова, Татьяны Анатольевны не было почему-то, там Петя Чернышёв, Ирина Тагаева, Лидия Петровна – директор ЦСКА. Куча людей вокруг меня. И я рядышком с ЦСКА живу. Если бы я не пришёл на тренировку, Водорезова бы пришла ко мне домой, долбилась бы, с СОБРом приехала бы меня брать через окна, с ФБР, с КГБ – или что там? В общем, это невозможно.

И ту ночь я прекрасно помню – не ночь, вечер: после тренировки мы выходим… Расскажу как есть, потом поясню.

Выходит Елена Германовна и говорит: «Мы не едем». Казалось бы, у меня должна быть реакция: «Что, почему?». Нет, я в тот момент такой уже уничтоженный, потому что весь сезон я должен был доказывать, что я должен был поехать на Олимпиаду: этапы Гран-при, финал Гран-при, чемпионат России, чемпионат Европы. И ты уже в таком состоянии нестояния – тренируешься уже на автомате, в режиме робота, середина сезона. Мне говорит: «Не едем». Я такой: «Я могу ехать?» Она повторяет: «Мы не едем».

«Я могу ехать» – в плане «я могу идти?» Я помню, что состояние было анабиозное – ты не будешь выяснять: что там, кто, как, куда? Я поехал к семье в Люблино, взял такси и поехал быть ближе с людьми, которые любят.

А потом началась эта история со звонками. Меня что напрягает в этой ситуации… Я как бы с Яной, с Женей в хороших, нормальных отношениях, на связи и всё такое. Даже у Женечки [Медведевой] мы виделись на шоу – с Женей [Плющенко] приобнялись, классно пообщались, всё здорово. Но у меня стойкое ощущение того, что и Женя, и Яна прекрасно понимают, что это вымысел. Я не знаю, кто там автор этого рассказа сумасшедшего… Но если они об этом знают, то зачем очернять ребёнка, который сделал всё, что можно и невозможно, чтобы поехать на эту Олимпиаду? Меня этот момент напрягал.

Насчёт того, обида или не обида… На обиженных что там?

– Воду возят.

– А. У меня не было обиды, непонимание такой несправедливости было и понимание того, что: ну а что теперь? Как говорится: теперь чё? -- сказал Ковтун в выпуске шоу «Каток».