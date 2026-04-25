Фигурное катание Новости

Евгения Медведева поставила программу фигуристке Алисе Мильто

Евгения Медведева поставила программу фигуристке Алисе Мильто
Двукратный серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане по фигурному катанию Евгения Медведева поставила произвольную программу российской фигуристке-юниорке Алисе Мильто. Об этом она сообщила у себя на странице в соцсети.

Фото: Личный архив Евгении Медведевой

«Алиса Мильто – произвольная программа [готова]. Светлана Соколовская доверила мне подрастающее поколение», – написала Медведева, опубликовав совместную с юной фигуристкой фотографию с катка.

Алиса Мильто тренируется в группе Светланы Соколовской в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Наши надежды». Также у фигуристки есть сестра-близнец Диана, которая также занимается с ней фигурным катанием в одной группе.

Материалы по теме
Медведева раскрыла, что пожелала бы себе 15-летней
