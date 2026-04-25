Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о запуске своего реалити-шоу «Формула льда» для юных спортсменов в возрасте от семи до 18 лет из разных регионов страны.

«Сейчас я больше времени уделяю учёбе, саморазвитию, новым проектам. Мы создали новый формат шоу «Формула льда», где пригласили пятерых детей из разных городов нашей страны. Было больше 200 заявок – все с разными историями, в том числе непростыми. Я специально привозила их в Москву вместе с родителями, чтобы они помечтали и всегда знали: мечты исполняются, если в них верить», – приводит слова Загитовой Metaratings.