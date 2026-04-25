Пётр Гуменник побывал в Пушкинском музее в Москве

Чемпион России и участник Олимпийских игр — 2026 в Милане российский фигурист Пётр Гуменник опубликовал в своём телеграм-канале видео, где показал, как изучает Пушкинский музей в Москве. Фигурист запечатлел две картины французского художника Клода Моне, где Руанский собор изображён в разное время суток.

«Продолжаю любоваться Руанским собором теперь в Москве. Тут он есть в полдень и вечером», — сказал Гуменник в видеосообщении.

На минувшей Олимпиаде Гуменник занял итоговое шестое место. После этого он также становился победителем финала Гран-при России. Весной 2026 года фигурист принимает участие в туре шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».