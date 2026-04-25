«За хреновую тренировку». Максим Ковтун рассказал о физических наказаниях со стороны отца

Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун признался, что в детстве подвергался физическим наказаниям со стороны отца, который был его первым тренером.

– А кто тебя бил в детстве?

– Отец. Мать могла до какого-то возраста, потом я уже мог встать в позу: «Слышь, мам, харе». Тренер…

– За плохое поведение? Это чисто семейное или...

– Нет, это за хреновую тренировку. Я помню свои ощущения: тройной лутц у меня был шикарный – на плюс три, я прихожу – и он у меня исчез. Я просто ничего не могу с ним сделать. Прыгаю, но в полтос падаю, разбиваюсь, мне больно. Какие нафиг прокаты, если ты первый элемент не можешь сделать? Я хочу сделать, но не получается у меня.

– Ты вспоминаешь это с какой-то злостью?

– Нет. Я ему всегда хотел сказать: «Пап, ну нахрена ты это делаешь?» Я всё время так хотел сказать, но не говорил. У меня было такое ощущение, что взрослым вообще бесполезно что-то говорить в том возрасте. Как будто моё мнение не учитывается вообще.

– Сколько тебе было лет?

— Может, лет 11-12. И потом меня батя – в зал. Папа же старший тренер, есть такие полномочия. Зал пустой, ставит меня в выезд или в «ласточку», я стою, и, если я расслабляюсь – чехлом. Перед школой полчаса меня вот это… И пошёл в школу.

Тренер, который у меня был тогда, – Войцеховская Марина Владиславовна – даже что касается костюмов или программ: у меня есть своё мнение, в чём я себя чувствую хорошо и органично, и моё мнение благополучно шлётся на три буквы. Конечно, я уже заткнулся и делал всё, что мне говорят, – сказал Ковтун в выпуске шоу «Каток».