Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Думал подойти к Плющенко, поговорить по-пацански». Ковтун — об обиде за Олимпиаду-2014

«Думал подойти к Плющенко, поговорить по-пацански». Ковтун — об обиде за Олимпиаду-2014
Комментарии

Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун признался, что до сих пор переживает из‑за того, что на Олимпиаду‑2014 вместо него отправился Евгений Плющенко.

«Меня штормит немножко раз в четыре года, мне плохо раз в четыре года, когда идёт Олимпиада. Я в этом году даже думал подойти к Жене, поговорить просто по-пацански. Мне не то чтобы важно, что он обо мне думает, но хотелось бы по-человечески, как люди, а не то что он суперчемпион, суперзвезда. Ты же когда на кухне чаёк пьёшь, обычный пацан, мужчина. Я хотел пообщаться с ним, мне бы хотелось, чтобы он понимал, как мне было *****. Потому что мне кажется, что он думает, что мне было фиолетово»,— сказал Ковтун в выпуске шоу «Каток».

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android