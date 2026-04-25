«Думал подойти к Плющенко, поговорить по-пацански». Ковтун — об обиде за Олимпиаду-2014

Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун признался, что до сих пор переживает из‑за того, что на Олимпиаду‑2014 вместо него отправился Евгений Плющенко.

«Меня штормит немножко раз в четыре года, мне плохо раз в четыре года, когда идёт Олимпиада. Я в этом году даже думал подойти к Жене, поговорить просто по-пацански. Мне не то чтобы важно, что он обо мне думает, но хотелось бы по-человечески, как люди, а не то что он суперчемпион, суперзвезда. Ты же когда на кухне чаёк пьёшь, обычный пацан, мужчина. Я хотел пообщаться с ним, мне бы хотелось, чтобы он понимал, как мне было *****. Потому что мне кажется, что он думает, что мне было фиолетово»,— сказал Ковтун в выпуске шоу «Каток».