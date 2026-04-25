Кондратюк — о новых правилах в фигурном катании: вектор упрощения мне кажется странным

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 в командном первенстве, чемпион Европы — 2022 Марк Кондратюк высказался против реформы правил ISU, предполагающей упрощение программ в фигурном катании.

«Как ни крути, но фигурное катание — всё‑таки спорт, поэтому вектор на упрощение мне кажется странным. Его объясняют тем, что спортсмены так будут чище кататься и лучше презентовать программу. Но, на мой взгляд, для тех, кто не справлялся с этой задачей раньше, ничего не изменится, сколько прыжков ни убери из программы. А те, кто классно выкатывал программы, продолжит это делать и дальше», — приводит слова Кондратюка пресс-служба ОКР.