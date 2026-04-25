Кондратюк — о судействе на «Русском вызове»: эта сфера по определению очень субъективна

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 в командном первенстве, чемпион Европы — 2022 Марк Кондратюк поделился мнением о судействе на турнире «Русский вызов» — 2026.

«Просто плоскость искусства, наверное, одна из самых удобных для критики сторона жизни. Но тут и соглашаться с каким‑то мнением, и спорить, на мой взгляд, бессмысленно. Эта сфера по определению очень субъективна. Допустим, я скажу, что мне нравится Дега, а Матисс не нравится. А вы скажете обратное. Кто из нас прав? Да никто. Они оба великие художники, навсегда вписавшие свои имена в историю искусства. Но это никого не обязывает их любить», — приводит слова Кондратюка пресс-служба ОКР.