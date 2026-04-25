Евгения Медведева пришла на открытие магазина косметики Яны Рудковской в ГУМ

Двукратный серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане по фигурному катанию Евгения Медведева посетила открытие магазина косметики продюсера Яны Рудковской в ГУМ.

«Поздравляю с открытием пространства», — подписала Медведева совместный снимок с Рудковской.

«Открытие моего корнера в ГУМе было по-настоящему вдохновляющим событием, и я бесконечно благодарна каждому, кто пришел разделить его со мной! Спасибо моим друзьям за поддержку, внимание и любовь.

Я очень внимательно и с большой заботой создаю не только люксовый уход, но и весь покупательский опыт вокруг него: от подбора красивых коробок, лент, бумаги и подарочных пакетов до создания консультаций, которые помогают подобрать средства именно под вас», – сообщила Рудковская в телеграм-канале.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы, России, двукратная победительница финалов Гран-при. В этом году она принимала участие в проекте «Ледниковый период» в качестве жюри. В ноябре 2025 года фигуристка объявила о помолвке с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Пара состоит в отношениях с 2024 года, спортсменка и танцор познакомились на съёмках проекта «Звёздные танцы».