Евгений Плющенко опубликовал фото с Вероникой Жилиной со сборов в Азербайджане

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в социальных сетях рассказал, что проводит сборы в Азербайджане. На сборах присутствуют сын Плющенко Александр и фигуристка Вероника Жилина.

Фото: Из личного архива Евгения Плющенко

«Провожу тренировочные сборы а Азербайджане по приглашению наших друзей — федерации фигурного катания Азербайджана. Спасибо за теплый приём на Ледовой арене имени Гейдара Алиева. Здесь всегда с аншлагами проходят наши шоу», — написал Плющенко в телеграм-канале.

Напомним, в межсезонье Жилина получила отказ в переходе в сборную Азербайджана. Соответствующий совет состоялся 4-5 июля в Лозанне. В мае 2025 года Жилина сообщила, что получила паспорт Азербайджана. Тогда же исполком ФФККР не дал релиз фигуристке, после чего она обратилась в ISU.