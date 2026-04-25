ФФККР проведёт отчётно-выборную конференцию 22 мая. В повестке — избрание президента

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила о проведении отчётно-выборной конференции 22 мая. Об этом сообщается на сайте организации.

В повестке отчёт исполкома федерации за период с мая 2024 по май 2026 года, отчёт контрольно-ревизионной комиссии федерации за 2024 – 2025 годы, избрание президента федерации, вице-президентов федерации, исполкома федерации (его членов), контрольно-ревизионной комиссии федерации (её членов).

Напомним, 11 февраля 2025 года на внеочередной выборной конференции главой организации был избран Антон Сихарулидзе. Согласно Уставу ФФККР президент федерации избирается на отчётно-выборной конференции, которая проводится раз в четыре года.