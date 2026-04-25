Марк Кондратюк рассказал, какие свои прокаты считает лучшими в сезоне-2025/2026

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 в командном первенстве, чемпион Европы — 2022 Марк Кондратюк рассказал, какие свои прокаты считает лучшими в сезоне-2025/2026.

— Раз уж мы плавно перешли к фигурному катанию, то расскажите, как оцениваете прошедший сезон.
— Считаю его успешным для себя. Я взял бронзовую медаль на чемпионате России, выиграл два этапа Гран-при и очень хорошо откатал обе программы в финале серии. Там чуть-чуть не хватило, стал четвёртым, но сделал всё от себя зависящее, так что в целом доволен. Ах, да! Ещё выиграл Кубок Первого канала! За все годы, сколько проходит этот турнир, я был одним из самых невезучих его участников. Катался хорошо, но вот коллективно нам всё время чуть-чуть не хватало до победы. И вот с пятой попытки вместе с командой Москвы я заполучил этот трофей (улыбается).

— Если вспомнить все турниры сезона, то какие прокаты каждой из программ могли бы назвать лучшими?
— Как раз на Кубке Первого канала у меня получилось два хороших проката, как и на финале Гран-при. Если говорить о произвольной, то сильнейшим было выступление на чемпионате России. Там волнения и собственные ожидания сложились в очень сильный эмоциональный фон и выплеснулись в хорошую актёрскую игру, — приводит слова Кондратюка пресс-служба ОКР.

