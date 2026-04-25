«Самое главное — найти саму мысль, идею». Кондратюк — о постановках на следующий сезон

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 в командном первенстве, чемпион Европы — 2022 Марк Кондратюк рассказал, есть ли у него идеи для постановок на следующий сезон.

— Уже знаете, что покажете в следующем сезоне?

— Скажу честно, пока нет. Более того, ещё с прошлого года я, мои тренеры и постановщики начали сталкиваться с проблемой поиска идей. Дело в том, что команда, в первую очередь мой тренер Светлана Владимировна Соколовская, позиционирует меня как артиста, как художника на льду и в связи с этим я не могу себе позволить упасть ниже определённого уровня при постановке. Мне не позволяет это сделать уважение к зрителям. В прошлом году мы быстро придумали одну программу, а со второй было довольно сложно. Сейчас есть какие-то намёки, но конкретных идей пока нет. Но я не волнуюсь на этот счёт, времени ещё много. Самое главное — найти саму мысль, саму идею, а поставить можно хоть за пару ночей.

— В чём вы обычно черпаете вдохновение для постановок?

— Это спонтанный процесс, вдохновение может прийти когда угодно. Конечно, я много смотрю, читаю, хожу на выставки. Как ни банально, но помогают образы культуры, какие-то исторические мотивы. Природа, которая даёт возможность, обособившись от общества и внешних раздражающих факторов, сосредоточиться на себе и просто размышлять. Часто вдохновляет общение с людьми. Я человек очень открытый и общительный, поэтому истории, которые я слышу от людей, — это тоже часть творческого процесса. Если обобщить, получается, что вдохновение — оно в самой жизни, во всех её проявлениях, — приводит слова Кондратюка пресс-служба ОКР.