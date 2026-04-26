Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
РУСАДА проверило на допинг 28 российских фигуристов в первом квартале 2026 года

С января по март 2026 года (первый квартал) Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело допинг‑тестирование 28 отечественных фигуристов. Данные подтверждаются материалами, имеющимися в распоряжении ТАСС.

Среди прошедших проверку дважды тестировались Арсений Федотов, Александр Галлямов, Глеб Лутфуллин и Анастасия Мишина. Один раз тестировались Софья Акатьева, Екатерина Чикмарёва, Владислав Дикиджи, Алиса Двоеглазова, Мария Фефелова, Матвей Янченков, Макар Игнатов, Василиса Кагановская, Егор Карнаухов, Дина Хуснутдинова, Марк Кондратюк, Елена Костылева, Лев Лазарев, Андрей Мозалёв, Дэвид Нарижный, Максим Некрасов, Камилла Нелюбова, Лидия Плескачёва, Дарья Садкова, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Полина Шешелева, Николай Угожаев и Артём Валов.

В 2025 году РУСАДА проверило 88 фигуристов. Наиболее частые тестирования прошли: шесть раз — Николай Угожаев, пять раз — Александр Галлямов и Пётр Гуменник, четыре раза — Дмитрий Алиев, Александра Бойкова, Алиса Двоеглазова, Марк Кондратюк, Дмитрий Козловский, Глеб Лутфуллин, Анастасия Мишина и Аделия Петросян.

