Камила Валиева показала детское фото в честь своего 20-летия

Чемпионка мира – 2020 среди юниоров, российская фигуристка Камила Валиева опубликовала архивное детское фото в честь дня рождения. Сегодня, 26 апреля, Валиевой исполнилось 20 лет.

Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях после завершения срока допинг-дисквалификации. После возвращения Камила сменила тренерский штаб: фигуристка официально покинула команду заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла в группу Светланы Соколовской.

С момента возвращения Валиева успела принять участие в Кубке Первого канала – 2026, который проходил 21-22 марта в Санкт-Петербурге. Фигуристка представила на турнире короткую программу и заняла четвёртое место, допустив падение с четверного тулупа. Также она стала лучшей среди одиночниц на шоу-турнире «Русский вызов» – 2026.

Материалы по теме
В кого превратятся Валиева, Загитова и Гуменник? 10 идей для «Русского вызова» — 2026
В кого превратятся Валиева, Загитова и Гуменник? 10 идей для «Русского вызова» — 2026
