«Доктор разрешил бегать». Алина Горбачёва рассказала об обследовании в Германии

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва рассказала, что прошла одно из контрольных обследований после операции, отметив, что врачи разрешили ей заниматься бегом.

«Снова во Франкфурте. Сегодня было контрольное обследование, и я попробовала сдать тесты для возвращения к тренировкам. Пока что – 2 из 4.

Через месяц вернусь снова, сдавать оставшиеся тесты. И когда будет 4 из 4 — можно будет полностью вернуться в спорт.

А пока — есть хорошие новости: доктор разрешил бегать. И, конечно, продолжаю работать над силой ноги стабилизаторами. Медленно, но уверенно. Шаг за шагом», – написала Горбачёва в своём телеграмм-канале.

В 2025 году на одной из тренировок Горбачёва получила травму колена. Позже, в январе 2026 года, фигуристка отправилась в Германию, где перенесла операцию на мениске.