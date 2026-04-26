Татьяна Тарасова: чувствую себя получше. Не до конца выздоровела — ещё болею

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что чувствует себя лучше, но до конца не выздоровела.

«Здоровье — уже ничего. Чувствую себя получше, но ничего подробнее рассказывать не буду. Я не до конца выздоровела — ещё болею. Не знаю, долго ли ещё до полного выздоровления. Хочу поблагодарить всех людей, которые меня любят и поддерживают», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, 15 апреля стало известно, что Татьяна Тарасова попала в реанимацию одного из московских лечебных учреждений. Позже состояние здоровья известного специалиста удалось стабилизировать, а её племянник сообщил, что она постепенно идёт на поправку. 20 апреля тренер была выписана из больницы.