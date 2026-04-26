Александра Трусова показала кадры с фотосессии с панорамным видом на Москву

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине российская фигуристка Александра Трусова опубликовала у себя в телеграм-канале кадры с фотосессии, проведённой на балконе одного из высотных зданий Москвы.

Фигуристка предстала в одежде чёрных тонов: коротком топе, шортах и пиджаке, а также на высоких шпильках.

Фото: Личный архив Александры Трусовой

«В этом городе дождей, пробок и очередей», — подписала Александра Трусова серию фото.

В 2024 году фигуристка вышла замуж за Макара Игнатова, в 2025-м у пары родился сын Михаил. Позднее Александра сообщала о намерении возобновить карьеру, вернувшись в свой прежний тренерский штаб к Этери Тутберидзе.