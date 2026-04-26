Пётр Гуменник высказался об уменьшении количества прыжков в ПП

Чемпион России и участник Олимпийских игр — 2026 в Милане российский фигурист Пётр Гуменник высказался об уменьшении количества прыжков в произвольной программе.

«Люблю, когда что-то меняется, люблю пробовать новое. Может быть, это не самые лучшие изменения, но я уже нашёл контент, который будет сложным, не знаю, получится ли реализовать свои планы по максимуму или нет, но для меня эти изменения в плюс.

Входит ли каскад из двух четверных прыжков в этот план-максимум? Нет», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

На минувшей Олимпиаде Гуменник занял итоговое шестое место. После этого он также стал победителем финала Гран-при России. Весной 2026 года фигурист принимает участие в туре шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

