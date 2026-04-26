Даниил Глейхенгауз поставит программу Петру Гуменнику на новый сезон

Даниил Глейхенгауз поставит программу Петру Гуменнику на новый сезон
Чемпион России и участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник подтвердил, что Даниил Глейхенгауз поставит ему одну из соревновательных программ на предстоящий сезон.

— Продолжится ли ваше сотрудничество с Даниилом Глейхенгаузом в качестве постановщика в новом сезоне?
— Да, продолжится, – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Глейхенгауз работает в Москве в штабе Этери Тутберидзе. Ранее он уже сотрудничал с Гуменником. Известные постановки хореографа для фигуриста — «Портрет Дориана Грея», «Парфюмер», «Дюна».

На Олимпиаде-2026 Гуменник занял шестое место. После этого он в третий раз в карьере выиграл финал Гран-при России.

Материалы по теме
Два героя Олимпиады — разная слава. Как Гуменник заработал почти в 3 раза больше Петросян
Два героя Олимпиады — разная слава. Как Гуменник заработал почти в 3 раза больше Петросян
