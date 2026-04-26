Туктамышева: это не прощальный номер

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём показательном номере, который она исполняет на шоу Этери Тутберидзе.

«Номер, который я катаю на этом шоу сейчас не прощальный, сейчас это номер показательный. То есть это немного две отдельные истории, там и Алексей Николаевич [Мишин] присутствует, катаюсь одна и без телефона, но он очень такой тёплый. Я всё равно всем сердцем люблю этот номер, потому что столько в нём света, столько добра, любви. Но этот тур не посвящён моему окончанию карьеры», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

В 2023 году фигуристка объявила лишь о приостановке карьеры и с тех пор не участвовала в официальных соревнованиях, однако в 2025 году она официально заявила о завершении. На текущий момент Елизавета работает тренером в штабе своего наставника Алексея Мишина и принимает участие в ледовых шоу.