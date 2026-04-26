Пётр Гуменник объяснил, почему делает четверные прыжки на шоу в темноте

Чемпион России и участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник ответил, по какой причине исполняет четверные, а не тройные прыжки на ледовых шоу при приглушённом свете.

«Мне скучно. Я представил, если вдруг с тройными буду катать, решил, что станет скучно, результат будет ясен и понятен. А с четверными не знаешь, что ожидать — возможно, упадёшь, возможно, нет. Так веселее и интереснее», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На Олимпиаде-2026 Гуменник занял шестое место. После этого он в третий раз в карьере выиграл финал Гран-при России. По окончании сезона спортсмен принимает участие в туре ледовых шоу команды Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».