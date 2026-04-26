Гуменник — об учёбе в ИТМО: нужно только написать диплом

Чемпион России, участник Олимпийских игр в Милане российский фигурист Пётр Гуменник рассказал об учёбе в Национальном исследовательском университете ИТМО на факультете программной инженерии и компьютерной техники.

«Мне нужно только написать диплом, сессии как таковой, получается, нет, это последний курс», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На минувшей Олимпиаде в Милане Пётр Гуменник занял итоговое шестое место. После этого он также стал победителем финала Гран-при России. Весной 2026 года фигурист принимает участие в туре шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».