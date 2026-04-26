Гуменник назвал Библию книгой, которую нужно прочитать каждому человеку

Чемпион России и участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник считает, что Библия является книгой, которую нужно прочитать каждому человеку.

— Какую одну книгу нужно прочитать каждому человеку?

— Самое популярное — наверное, Библия. Мне кажется, если всего одну книгу нужно выбрать, то это будет самое интересное, — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На Олимпиаде-2026 Гуменник занял шестое место. После этого он в третий раз в карьере выиграл финал Гран-при России. По окончании сезона спортсмен принимает участие в туре ледовых шоу команды Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».