«Важно было сделать что-то радикальное». Туктамышева — о номере на «Русском вызове»

Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, почему решила показать номер о проблеме домашнего насилия на турнире шоу-программ «Русский вызов». В прямом эфире комментаторы неточно сформулировали тему постановки, назвав её номером о токсичных отношениях.

«Для меня было важно в этом сезоне сделать что-то такое радикальное. Я поняла, что есть тема, которая меня волнует. И нашлась музыка, под которую можно показать. Прямо очень настойчиво продвигала историю.

Благодарна всем, что согласились. И Первому каналу, Илье Авербуху, что этот номер был показан.

Почему сказали про токсичные отношения? Честно, не могу ответить на этот вопрос. Лучше, наверное, это задавать как раз людям, которые так сказали», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.